Cuomo seguirá na disputa pela prefeitura de Nova York, apesar de perder primárias democratas

A vitória de Mamdani causou inquietação entre alguns democratas, preocupados com o fato de que suas visões políticas de centro-esquerda possam tornar a cidade de Nova York um alvo fácil para os ataques republicanos.

Alguns democratas também estão preocupados com a possibilidade de Mamdani provocar um êxodo de empresas e residentes ricos da cidade, a capital financeira do país e seu maior centro populacional.

No dia seguinte à vitória de Mamdani, Trump o chamou de "lunático 100% comunista", enquanto o braço de campanha do Partido Republicano no Congresso prometeu associá-lo a todos os democratas vulneráveis nas eleições de meio de mandato do ano que vem.

Minutos após a divulgação do vídeo de Cuomo, Mamdani respondeu postando um link para uma página de doações para sua campanha. Em uma hora, sua publicação recebeu mais de 26.000 curtidas, em comparação com cerca de 800 do vídeo de Cuomo.

