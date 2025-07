Em reviravolta, Trump arma a Ucrânia e ameaça com sanções os países que compram petróleo russo

Por Anastasiia Malenko e Steve Holland e Dan Peleschuk

KIEV/WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas armas para a Ucrânia nesta segunda-feira e ameaçou impor sanções aos compradores de produtos de exportação russos, a menos que a Rússia aceite um acordo de paz em 50 dias, uma grande mudança na política de sanções provocada pela decepção com Moscou.

Sentado lado a lado com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, no Salão Oval, Trump disse aos repórteres que estava decepcionado com o presidente russo, Vladimir Putin. Bilhões de dólares em armas serão distribuídos à Ucrânia, disse ele.