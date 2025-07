Confronto entre grupos de extrema-direita e imigrantes deixa 8 presos na Espanha

A vítima disse à emissora LaSexta na semana passada que estava fazendo uma caminhada no jardim de um cemitério quando dois homens, falando em um idioma que ele não entendia, correram em sua direção, um deles agitado.

"Ele me jogou no chão e me bateu. Tudo aconteceu muito rápido. Acho que eles me bateram e depois foram embora", declarou o homem, que LaSexta e outros veículos de mídia identificaram como Domingo Tomas.

As autoridades disseram que prenderam dois estrangeiros suspeitos de estarem envolvidos na agressão, embora ainda estejam procurando o principal agressor, que já foi identificado.

Os outros seis — cinco espanhóis e uma pessoa de origem norte-africana — foram presos por agressão, desordem pública, crimes de ódio ou danos à propriedade, informou o Ministério do Interior.

Os imigrantes, muitos deles de segunda geração, constituem cerca de um terço da população de Torre Pacheco, de aproximadamente 40.000 habitantes.

A área ao redor da cidade também abriga um grande número de imigrantes que atuam como trabalhadores diários na agricultura, um dos pilares da economia da região de Múrcia.