EUA se retiram do acordo de tomates com México

No sábado, o presidente Donald Trump ameaçou separadamente impor uma tarifa de 30% sobre as importações do México a partir de 1º de agosto, depois que semanas de negociações com o principal parceiro comercial dos EUA não conseguiram chegar a um acordo comercial abrangente.

O Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia do México não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

O México disse em abril que estava confiante de que poderia renovar o acordo do tomate com os Estados Unidos. Washington havia dito em abril que pretendia se retirar do acordo.

O acordo, que regula as exportações mexicanas de tomate para os EUA em uma tentativa de permitir que os produtores norte-americanos concorram de forma justa, foi firmado pela primeira vez em 1996 e renovado pela última vez em 2019 para evitar uma investigação antidumping e encerrar uma disputa tarifária.

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse nesta segunda-feira que "por muito tempo nossos agricultores foram esmagados por práticas comerciais injustas que reduzem os preços de produtos como o tomate".

De acordo com dados oficiais, o México exportou US$3,3 bilhões em tomates no ano passado, a grande maioria para os EUA.