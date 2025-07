Europa tenta evitar tarifas de 30% dos EUA, ações caem em todos setores

FRANKFURT/LONDRES (Reuters) - Empresas europeias pediram aos negociadores comerciais que redobrassem os esforços para chegar a um acordo com Washington depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor uma tarifa de 30% sobre as importações da UE a partir de agosto, sem mencionar o esperado tratamento especial para carros ou bebidas alcoólicas.

No sábado, Trump disse que planejava impor a tarifa mais alta sobre as importações do México e da União Europeia a partir de 1º de agosto, aumentando a pressão sobre Bruxelas para que se empenhe em chegar a um acordo para evitar um possível golpe na economia do bloco.

A medida provocou uma queda nas ações europeias de automóveis e álcool nesta segunda-feira, enquanto os produtores regionais disseram que a taxa de 30%, se imposta, seria "desastrosa".