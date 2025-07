Forças sudanesas das RSF matam quase 300 pessoas em Kordofan do Norte, dizem ativistas

DUBAI (Reuters) - Ativistas sudaneses disseram nesta segunda-feira que as Forças de Apoio Rápido (RSF) paramilitares mataram quase 300 pessoas em ataques no Estado de Kordofan do Norte que começaram no sábado.

As RSF têm lutado contra o Exército sudanês nessa área, uma das principais linhas de frente de uma guerra civil que vem ocorrendo desde abril de 2023. O Exército assumiu o controle firme do centro e do leste do país, enquanto as RSF estão trabalhando para consolidar seu controle das regiões ocidentais, incluindo Kordofan do Norte.

O grupo de direitos humanos Emergency Lawyers disse em um comunicado nesta segunda-feira que as RSF tinham atacado vários vilarejos no sábado ao redor da cidade de Bara, que os paramilitares controlam. Em um vilarejo, Shag Alnom, mais de 200 pessoas foram mortas por incêndio criminoso ou tiros. Segundo o grupo, as incursões para saquear outros vilarejos mataram 38 civis, e dezenas de outros desapareceram.