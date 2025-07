Irã diz que responderá à reimposição de sanções da ONU

"A ameaça de usar o mecanismo snapback carece de base legal e política e será recebida com uma resposta apropriada e proporcional da República Islâmica do Irã", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baghaei, em uma coletiva de imprensa, sem dar mais detalhes.

O acordo de 2015 com Reino Unido, Alemanha, França, Estados Unidos, Rússia e China -- conhecido como Plano de Ação Conjunto Abrangente (JCPOA) -- afirma que, se as partes não conseguirem resolver as acusações de "descumprimento significativo" por parte do Irã, o processo do "mecanismo snapback" pode ser acionado pelo Conselho de Segurança da ONU, composto por 15 membros.

"As partes europeias, que estão constantemente tentando usar essa possibilidade como uma ferramenta, cometeram elas mesmas violações graves e fundamentais de suas obrigações segundo o JCPOA", disse Baghaei.

"Eles não cumpriram os deveres que assumiram de acordo com o JCPOA e, portanto, não têm legitimidade legal ou moral para recorrer a esse mecanismo."

Os países ocidentais acusam o Irã de conspirar para construir uma arma nuclear, o que Teerã nega.

Os Estados Unidos saíram do acordo em 2018 durante o primeiro governo do presidente Donald Trump, que chamou o acordo de "fraco".