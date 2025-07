Líderes cristãos acusam colonos israelenses da Cisjordânia de atacar locais sagrados

"Essas ações são uma ameaça direta e intencional à nossa comunidade local... mas também ao patrimônio histórico e religioso", disse o patriarca a diplomatas e jornalistas em uma coletiva de imprensa em Taybeh.

Colonos também atacaram casas na área, afirmou.

"Pedimos uma investigação imediata e transparente sobre por que a polícia israelense não respondeu aos chamados de emergência da comunidade local e por que essas ações abomináveis continuam impunes", acrescentou.

O porta-voz do governo israelense não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. O governo israelense havia afirmado anteriormente que quaisquer atos de violência cometidos por civis são inaceitáveis e que indivíduos não devem fazer justiça com as próprias mãos.

Durante a visita, os líderes das igrejas conduziram os moradores em orações, enquanto velas tremulavam nas ruínas da igreja de São Jorge, do século V. Eles conversaram com moradores que descreveram seus medos.

O B'Tselem e outros grupos de direitos humanos dizem que a violência dos colonos na Cisjordânia aumentou desde o início da guerra de Israel contra o grupo militante palestino Hamas em Gaza, no final de 2023.