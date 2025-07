Moradores de Gaza voltam à luta diária por água após ataque mortal

Na segunda-feira, ele saiu em busca de uma torneira de água local com três de suas filhas, cada uma delas carregando dois pesados recipientes de plástico no calor escaldante do verão de Gaza, mas só conseguiram encher dois para a família de 10 pessoas.

A falta de água limpa em Gaza, após 21 meses de guerra e quatro meses de bloqueio israelense, já está causando "impactos devastadores na saúde pública", afirmou a agência humanitária das Nações Unidas, OCHA, em um relatório este mês.

Para as pessoas que faziam fila em um ponto de distribuição de água no domingo, isso foi fatal. Um míssil que, segundo Israel, tinha como alvo militantes, mas que não funcionou corretamente, atingiu uma fila de pessoas que aguardavam para coletar água no campo de refugiados de Nuseirat.

O bloqueio de combustível por parte de Israel, juntamente com a dificuldade de acesso a poços e usinas de dessalinização em zonas controladas pelos militares israelenses, está restringindo seriamente os serviços de água, saneamento e higiene, de acordo com a OCHA.

A escassez de combustível também afetou os serviços de coleta de lixo e esgoto, com risco de maior contaminação do minúsculo e lotado abastecimento de água do território, e doenças como diarreia e icterícia estão se espalhando entre as pessoas amontoadas em abrigos e enfraquecidas pela fome.

"Se fosse permitida a entrada de eletricidade nas usinas de dessalinização, o problema da letal falta de água, que é o que está se tornando a situação em Gaza, seria resolvido em 24 horas", disse James Elder, porta-voz da agência da ONU para a infância, Unicef.