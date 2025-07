Muitos produtores de sorvete dos EUA devem eliminar corantes alimentares artificiais até 2028

Por Leah Douglas

WASHINGTON - Dezenas de produtores de sorvete dos EUA estão planejando remover os corantes artificiais de seus produtos até 2028, informou a Associação Internacional de Alimentos Lácteos (IDFA, na sigla em inglês) nesta segunda-feira.

Os produtores, que juntos representam mais de 90% do sorvete vendido nos EUA, são as mais recentes empresas de alimentos a tomar medidas voluntárias para remover os corantes desde que o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., disse em abril que os EUA pretendiam eliminar gradualmente muitos corantes sintéticos do suprimento de alimentos do país.