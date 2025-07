Partido ultraortodoxo israelense abandona governo em razão de lei de recrutamento

Seis dos sete membros restantes do UTJ, composto pelas facções Degel Hatorah e Agudat Yisrael, escreveram cartas de renúncia. Yitzhak Goldknopf, presidente do UTJ, havia renunciado há um mês.

Com isso, Netanyahu ficaria com uma maioria mínima de 61 cadeiras no Knesset, ou parlamento, de 120 cadeiras.

Não estava claro se o Shas, outro partido ultraortodoxo, seguiria o exemplo.

Degel Hatorah disse em uma declaração que, após consultar seus principais rabinos, "e após repetidas violações do governo aos seus compromissos de garantir o status dos estudantes sagrados da yeshivá que se dedicam diligentemente aos estudos... (seus membros do Knesset) anunciaram sua renúncia à coalizão e ao governo".

Partidos ultraortodoxos argumentaram que um projeto de lei para isentar estudantes da yeshivá era uma promessa fundamental em seu acordo para ingressar na coalizão no final de 2022.

Um porta-voz de Goldknopf confirmou que, no total, sete membros do UTJ no parlamento estão deixando o governo.