Powell pede que inspetor geral analise projeto criticado por autoridades de Trump

O OMB não tem supervisão sobre o Fed, que financia suas próprias operações separadamente do processo de apropriações do Congresso. A Lei do Federal Reserve também dá ao Conselho de Governadores do banco central, composto por sete membros, o controle sobre o prédio e os projetos relacionados, com a supervisão do Congresso e do IG independente do Fed, que tem analisado as reformas durante todo o processo.

Porém, as críticas de Vought marcaram uma escalada do governo Trump contra Powell e o Fed de forma mais ampla. Trump tem se irritado com a recusa do banco central em reduzir as taxas de juros de acordo com seu cronograma. As autoridades do Fed, no entanto, têm resistido a cortar as taxas até que haja clareza sobre se as tarifas impostas por Trump aos parceiros comerciais dos EUA reacenderão a inflação.

Trump disse que Powell deveria renunciar, mas o presidente não tem autoridade para demiti-lo por causa de uma disputa de política monetária.

Powell, que foi nomeado por Trump no final de 2017 para liderar o Fed e depois nomeado para um segundo mandato pelo então presidente norte-americano, Joe Biden, quatro anos depois, disse que pretende cumprir seu mandato como chefe do Fed, que termina em 15 de maio.

Uma lista de "perguntas frequentes" sobre o projeto, publicada pelo Fed na sexta-feira, incluía várias questões levantadas por Vought e também abordadas por Powell durante uma recente audiência no Congresso, quando o chefe do Fed esclareceu, por exemplo, que, ao contrário de alguns relatos da imprensa, não havia elevadores privados sendo instalados para transportar autoridades do Fed para uma sala de jantar privada.

O edifício Eccles, a sede principal do Fed, foi construído durante o governo do ex-presidente Franklin Delano Roosevelt.