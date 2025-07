Presidente da Air India diz que investigação sobre acidente de Ahmedabad levanta novas questões

Em um memorando da equipe analisado pela Reuters, o presidente-executivo da Air India, Campbell Wilson, disse que o relatório havia "desencadeado uma nova rodada de especulações na mídia... Não é de surpreender que ele tenha proporcionado maior clareza e aberto novas questões".

Ele acrescentou: "O relatório preliminar não identificou nenhuma causa nem fez nenhuma recomendação, portanto, peço a todos que evitem tirar conclusões prematuras, pois a investigação está longe de terminar".

O memorando afirma que o relatório preliminar não encontrou falhas mecânicas ou de manutenção e que toda a manutenção necessária havia sido realizada.

O Boeing 787 Dreamliner com destino a Londres, vindo da cidade indiana de Ahmedabad, começou a perder força e altitude logo após a decolagem. Todas, exceto uma das 242 pessoas a bordo, morreram, assim como 19 que estavam em terra.

De acordo com o relatório da AAIB, nos momentos finais do voo, um piloto foi ouvido no gravador de voz da cabine perguntando ao outro por que havia cortado o combustível.

"O outro piloto respondeu que não havia feito isso", diz o relatório. O relatório acrescentou que os dois interruptores de corte de combustível do motor do avião foram acionados quase simultaneamente, mas não disse como.