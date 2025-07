Presidente do México diz que EUA precisam fazer sua parte em relação à segurança, após ameaça de tarifas

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente do México rebateu nesta segunda-feira as críticas dos EUA de que seu governo não estava fazendo o suficiente para combater o fentanil, pedindo que os Estados Unidos fizessem mais para prender os traficantes de drogas em seu próprio território e impedir o fluxo de armas para o sul através da fronteira.

Os comentários foram feitos depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou com tarifas de 30% contra seu vizinho do sul e maior parceiro comercial no fim de semana, acusando a presidente Claudia Sheinbaum de não conseguir impedir que o fentanil fosse contrabandeado para os Estados Unidos.

"Nós fazemos a nossa parte e eles também precisam fazer a deles", disse Sheinbaum em sua coletiva de imprensa habitual pela manhã.