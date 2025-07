Produtores de vinho italiano Chianti miram América do Sul e Ásia em meio à ameaça de tarifas de Trump

Trump ameaçou, no sábado, impor uma tarifa de 30% sobre as importações do México e da União Europeia a partir de 1º de agosto, aumentando a pressão sobre a Itália, que exportou 2 bilhões de euros (US$2,3 bilhões) em vinhos, bebidas alcoólicas e vinagres para os EUA no ano passado, representando um quarto de suas vendas globais, de acordo com o grupo do setor Federvini.

Busi identificou América do Sul, Ásia e África como mercados fundamentais para o vinho italiano, citando Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai como regiões com potencial de crescimento significativo.

Ele também observou o aumento da demanda nos mercados asiáticos, incluindo China, Japão, Vietnã e Taiwan, enfatizando a necessidade de estratégias de promoção e distribuição direcionadas.

"A África e a Índia também são áreas onde o consumo de vinho está começando a se espalhar", acrescentou, incentivando esforços estruturados para penetrar nesses mercados.

Matteo Lunelli, presidente-executivo do produtor de vinho espumante Gruppo Lunelli, compartilhou as preocupações de Busi, destacando as oportunidades no Japão, China, Coreia, Vietnã, Tailândia e Oriente Médio, além de identificar o Canadá como um mercado em crescimento.

"Os Estados Unidos foram nosso primeiro país, agora precisamos prestar mais atenção a outras áreas", disse Lunelli ao jornal La Repubblica na segunda-feira.