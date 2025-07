Suprema Corte dos EUA abre caminho para que Trump desmonte Departamento de Educação

A ação da Suprema Corte veio em uma ordem breve e não assinada. Suas três juízas progressistas discordaram.

Um grupo de 21 procuradores-gerais democratas, distritos escolares e sindicatos por trás de um par de contestações legais advertiu em documentos judiciais que os esforços de Trump para paralisar as atividades ameaçavam prejudicar a capacidade do departamento de desempenhar suas funções essenciais.

O Democracy Forward, um grupo jurídico progressista que representa os distritos escolares e os sindicatos, disse que a ação da corte "desferiu um golpe devastador na promessa de educação pública desta nação para todas as crianças".

"Buscaremos agressivamente todas as opções legais à medida que o caso avança para garantir que todas as crianças deste país tenham acesso à educação pública que merecem", disse Skye Perryman, a presidente do grupo.

Criado pelo Congresso em 1979, as principais funções do Departamento de Educação incluem a administração de empréstimos universitários, o controle do desempenho dos alunos e a aplicação dos direitos civis nas escolas. Ele também fornece recursos federais para distritos carentes e para ajudar alunos com deficiências.

A lei federal proíbe o departamento de controlar as operações escolares, inclusive currículo, instrução e pessoal. A autoridade sobre essas decisões pertence aos governos estaduais e municipais, que fornecem mais de 85% dos recursos das escolas públicas.