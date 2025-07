Trump anuncia armas para Ucrânia, alerta Rússia sobre "tarifas severas" se guerra continuar

Por Nandita Bose e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, anunciaram nesta segunda-feira um plano para rearmar a Ucrânia com mísseis e outros armamentos em sua luta para se defender dos invasores russos e alertaram sobre tarifas severas se Moscou não encerrar a guerra.

O anúncio dos dois líderes ocorreu após semanas de frustração de Trump com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por sua recusa em fazer um acordo para encerrar o conflito. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, tem feito apelos frequentes a Trump e aos líderes da Otan por mais armas.