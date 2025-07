Trump mandará mísseis Patriot para Ucrânia; enviado dos EUA visita Kiev

Berlim se ofereceu para pagar pelos sistemas Patriot para a Ucrânia, de acordo com uma proposta tornada pública pelo chanceler Friedrich Merz, e emergiu como um importante ator à medida que os Estados europeus da Otan se movimentam para aumentar sua força militar sob pressão dos EUA.

Putin disse a Trump por telefone em 3 de julho que Moscou quer um fim negociado para a guerra, mas não recuará de seus objetivos originais, disse um assessor do Kremlin.

Há um ano, Putin estava disposto a interromper a guerra com um cessar-fogo negociado, reconhecendo as linhas existentes no campo de batalha, informou a Reuters na época. Mas, nas negociações do mês passado, a Rússia estabeleceu termos punitivos para a paz, exigindo que Kiev abrisse mão de grandes novas porções de território e aceitasse limites para o tamanho de seu Exército.

OBJETIVOS DE GUERRA

Putin afirma que a Rússia foi obrigada a entrar em guerra na Ucrânia para evitar que o país se unisse à Otan e fosse usado pela aliança ocidental como plataforma de lançamento para atacar a Rússia. A Ucrânia e seus aliados europeus dizem que esse é um pretexto ilusório para o que eles chamam de uma guerra de estilo imperial.

Zelenskiy disse que havia instruído os comandantes militares a apresentar a Kellogg informações sobre as capacidades da Rússia e as perspectivas da Ucrânia.