ANÁLISE-Tarifas de Trump colocam Bolsonaro e direita brasileira em situação difícil

Representantes de Bolsonaro não quiseram comentar o editorial do jornal.

No domingo, o ex-presidente tentou mostrar empatia por seus apoiadores sem alienar Trump.

"Não me alegra ver sanções pessoais, ou familiares, a quem quer que seja. Não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer com essa tarifa de 50%", escreveu Bolsonaro em sua conta no X. "O tempo urge, as sanções entram em vigor no dia 1° de agosto. A solução está nas mãos das autoridades brasileiras."

Outros políticos conservadores do Brasil também estão tentando encontrar um equilíbrio complicado em seus comentários públicos.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que iniciou sua carreira política no gabinete de Bolsonaro e agora é visto como um possível herdeiro de seu eleitorado, inicialmente culpou a ideologia de Lula pelo aumento da tarifa nas mídias sociais.

Na sexta-feira, ele estava mudando o foco para Washington, dizendo no X que havia se reunido com o encarregado de negócios da Embaixada dos EUA em Brasília para "abrir diálogo com as empresas paulistas, lastreado em dados e argumentos consolidados, para buscar soluções efetivas".