Ataques contra palestinos crescem na Cisjordânia ocupada, diz escritório de direitos humanos da ONU

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - Houve um aumento nos assassinatos e ataques contra palestinos por colonos e forças de segurança na Cisjordânia ocupada nas últimas semanas, disse o escritório de direitos humanos da ONU na terça-feira.

"Os colonos israelenses e as forças de segurança intensificaram seus assassinatos, ataques e assédio aos palestinos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, nas últimas semanas", disse Thameen Al-Kheetan, porta-voz do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), a repórteres em Genebra.