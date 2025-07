Ataques israelenses no Líbano matam 12 pessoas, incluindo 5 combatentes do Hezbollah

BEIRUTE (Reuters) - Ataques israelenses no Vale do Bekaa, no Líbano, nesta terça-feira, mataram 12 pessoas, disse o governador da região, Bachir Khodr, à Reuters, nos ataques aéreos mais letais desde que a trégua do ano passado pôs fim a meses de combates entre o grupo armado Hezbollah e Israel.

Uma fonte de segurança afirmou à Reuters que cinco dos mortos eram combatentes do Hezbollah. Khodr disse que sete dos mortos eram sírios, que geralmente trabalham nos campos agrícolas da região de Bekaa.

(Reportagem de Maya Gebeily e Laila Bassam)