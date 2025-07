Ausência de Bessent e tensões com Brics devem ofuscar reunião do G20 na África do Sul

Por Colleen Goko e Kopano Gumbi

JOANESBURGO (Reuters) - Uma nova ausência do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, as ameaças tarifárias do presidente norte-americano, Donald Trump, e as crescentes tensões entre Washington e os países do Brics devem ofuscar a reunião desta semana dos chefes financeiros do G20 em Durban, na África do Sul.

Várias autoridades importantes, incluindo Bessent, não compareceram à reunião de fevereiro na Cidade do Cabo entre ministros das Finanças e bancos centrais do grupo, o que já levantou dúvidas sobre a capacidade do G20 de enfrentar os desafios globais urgentes.