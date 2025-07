Companhias aéreas checam interruptores de combustível de Boeings após acidente da Air India

Por Abhijith Ganapavaram e Lisa Barrington

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia ordenou na segunda-feira que as companhias aéreas do país examinem os interruptores de combustível em vários modelos da Boeing, enquanto a Coreia do Sul ordenou uma medida semelhante nesta terça-feira, com a intensificação do escrutínio das travas do interruptor de combustível no centro de uma investigação sobre um acidente mortal da Air India.

As medidas de precaução dos dois países e das companhias aéreas de várias outras nações ocorreram apesar de o fabricante de aviões e a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos terem garantido às companhias aéreas e aos órgãos reguladores, nos últimos dias, que as travas do interruptor de combustível dos jatos Boeing são seguras.