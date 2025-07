Conjunto de documentos nazistas levanta questões na Argentina

A Argentina permaneceu neutra durante o conflito até março de 1945, quando declarou guerra à Alemanha.

Após a vitória dos Aliados, muitos sobreviventes do Holocausto emigraram para a Argentina. O mesmo aconteceu com os criminosos de guerra nazistas Adolf Eichmann, o principal organizador do massacre de judeus durante o Holocausto, e Josef Mengele, médico do campo de extermínio de Auschwitz que realizava experimentos em prisioneiros, cuja entrada foi concedida pelo governo de Juan Perón.

Mesmo décadas depois, esse histórico fez com que a Suprema Corte argentina tivesse cuidado com a descoberta. Ela se recusou a responder às perguntas por escrito da Reuters sobre a descoberta ou a permitir que a agência de notícias visse os livretos.

O tribunal disse que descobriu as caixas durante os preparativos para um novo museu da Suprema Corte. Mas os documentos nazistas foram vistos esporadicamente nos arquivos do tribunal desde a década de 1970, de acordo com entrevistas com três funcionários do Judiciário e um advogado particular com conhecimento direto do assunto.

A Reuters não conseguiu determinar por que o conjunto de documentos não foi tornado público até agora.

"Os nazistas na Argentina desencadearam muitos sentimentos", disse o historiador argentino Germán Friedmann.