EXCLUSIVO-Putin não se abala com Trump, continuará lutando na Ucrânia e pode tomar mais território

As condições de Putin para a paz incluem uma promessa legalmente vinculante de que a Otan não se expandirá para o leste, neutralidade ucraniana e limites para suas Forças Armadas, proteção para os falantes de russo que vivem lá e aceitação dos ganhos territoriais da Rússia, disseram as fontes.

Ele também está disposto a discutir uma garantia de segurança para a Ucrânia envolvendo grandes potências, embora não esteja claro como isso funcionaria, segundo as fontes.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, tem dito que a Ucrânia nunca reconhecerá a soberania da Rússia sobre suas regiões conquistadas e que Kiev mantém o direito soberano de decidir se quer entrar para a Otan. Seu gabinete não respondeu a um pedido de comentário para esta reportagem.

No entanto, uma segunda fonte familiarizada com o pensamento do Kremlin afirmou que Putin considera os objetivos de Moscou muito mais importantes do que quaisquer possíveis perdas econômicas decorrentes da pressão ocidental, e que ele não está preocupado com as ameaças dos EUA de impor tarifas à China e à Índia por comprarem petróleo russo.

Duas das fontes disseram que a Rússia tem a vantagem no campo de batalha e que sua economia, voltada para a guerra, está excedendo a produção da aliança da Otan liderada pelos EUA em munições importantes, como projéteis de artilharia.

A Rússia, que já controla quase um quinto do território ucraniano, avançou cerca de 1.415 quilômetros quadrados nos últimos três meses, de acordo com dados do DeepStateMap, um mapa de inteligência de código aberto do conflito.