Kremlin diz que declarações de Trump sobre Rússia e Putin são sérias e exigem análise

Perguntado sobre as recentes declarações de Trump, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: "As declarações do presidente dos EUA são muito sérias. Algumas delas são dirigidas pessoalmente ao presidente Putin."

"Certamente precisamos de tempo para analisar o que foi dito em Washington. E se e quando o presidente Putin considerar necessário, ele certamente fará comentários."

Peskov continuou, aparentemente referindo-se às notícias de novas entregas de armas a Kiev: "Decisões que estão sendo tomadas em Washington, nos países da Otan e diretamente em Bruxelas são percebidas pelo lado ucraniano não como um sinal de paz, mas como um sinal para continuar a guerra."

Ele reiterou que a Rússia está disposta a continuar as negociações diretas com a Ucrânia e ainda aguarda um sinal de Kiev sobre quando as próximas conversas poderiam ocorrer.

(Reportagem de Gleb Stolyarov)