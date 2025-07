Kremlin reage de forma fria a Trump, mas algumas autoridades russas são mais diretas

"As declarações do presidente dos EUA são muito sérias. Algumas delas são dirigidas pessoalmente ao presidente Putin", disse aos repórteres o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"Certamente precisamos de tempo para analisar o que foi dito em Washington."

Peskov, no entanto, acrescentou que já estava claro que as decisões tomadas em Washington e em outras capitais da Otan foram "percebidas pelo lado ucraniano não como um sinal de paz, mas como um sinal para continuar a guerra".

Putin, que falou com Trump por telefone pelo menos seis vezes este ano, ainda não comentou publicamente as falas de Trump.

Mas duas outras autoridades russas de alto escalão não se contiveram.

O ex-presidente Dmitry Medvedev, agora vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, disse que Moscou não se importa com o "ultimato teatral" de Trump, enquanto um diplomata russo sênior, Sergei Ryabkov, indicou que dar ultimatos a Moscou é inaceitável e sem sentido.