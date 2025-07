Mundo corre risco de ter perdas econômicas de até US$39 trilhões com desaparecimento de áreas úmidas, diz relatório

As pressões, incluindo mudanças no uso da terra, poluição, expansão agrícola, espécies invasoras e os impactos das mudanças climáticas, como o aumento do nível do mar e a seca, estão causando o declínio.

"A escala de perda e degradação está além do que podemos nos dar ao luxo de ignorar", disse Hugh Robertson, o principal autor do relatório.

O relatório solicitou investimentos anuais de US$275 bilhões a US$550 bilhões para reverter as ameaças às áreas úmidas remanescentes e disse que os gastos atuais são um "subinvestimento substancial", sem fornecer números.

O mundo perdeu 411 milhões de hectares de áreas úmidas, o equivalente a meio bilhão de campos de futebol, e um quarto das áreas úmidas remanescentes está agora classificado como em estado de degradação, de acordo com o relatório.

Os benefícios econômicos das áreas úmidas incluem a regulação de enchentes, a purificação da água e o armazenamento de carbono -- fundamentais à medida que os níveis de água sobem e as tempestades tropicais e os furacões se intensificam devido às mudanças climáticas.

Elas também apoiam os setores de pesca e agricultura e oferecem benefícios culturais.