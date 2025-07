Netanyahu enfrenta mais pressão política após saída de partido da coalizão governista

Por Steven Scheer e Maayan Lubell

JERUSALÉM (Reuters) - Um partido religioso abandonou a coalizão governista de Israel em uma disputa sobre serviço militar, deixando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu com uma maioria muito pequena no Parlamento, mas ainda com apoio político suficiente para garantir um possível cessar-fogo em Gaza.

Seis membros do Judaísmo Unido da Torá (UTJ, na sigla em inglês) entregaram cartas de renúncia durante a noite de cargos em comitês parlamentares e ministérios do governo, em protesto contra o fracasso dos parlamentares em garantir futura isenção do alistamento militar para estudantes religiosos ultraortodoxos.