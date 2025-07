Pesquisas indicam que coalizão governista do Japão perderá maioria na Câmara Alta do Parlamento

Com as perspectivas econômicas cada vez mais sombrias e o aumento da inflação atingindo as famílias, Ishiba prometeu entregar pagamentos em dinheiro para amortecer o golpe do aumento do custo de vida para as famílias.

Mas Ishiba evitou os apelos da oposição para reduzir a alíquota do imposto sobre vendas no Japão. Uma derrota nas eleições pode aumentar a chance de um corte, segundo alguns analistas. Isso também complicaria os esforços do Banco do Japão para retirar a economia de um estímulo maciço de uma década.

O risco de uma política fiscal mais frouxa levou os rendimentos superlongos dos títulos do governo japonês a níveis recordes.

"Se a coalizão governista perder a maioria, os mercados ficarão atentos a pistas sobre o destino de Ishiba, a nova estrutura do governo e sua postura de política fiscal", disse Naoya Hasegawa, estrategista-chefe de títulos da Okasan Securities.

(Reportagem de Leika Kihara e Chang-Ran Kim; Reportagem adicional de Kantaro Komiya e Makiko Yamazaki)