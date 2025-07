Primeiro-ministro da França quer eliminar dois feriados para ajudar a sanar finanças

O presidente da França, Emmanuel Macron, deixou para Bayrou a tarefa de consertar as finanças públicas com o orçamento de 2026, depois que sua própria iniciativa de convocar uma eleição legislativa no ano passado resultou em um Parlamento dividido demais para lidar com os gastos crescentes do país e um surpreendente déficit fiscal.

Bayrou, que há muito tempo é um falcão da dívida, tentou alertar os franceses de que grandes sacrifícios são inevitáveis, embora os gastos com defesa possam aumentar no próximo ano.

"É a última parada antes do precipício, antes de sermos esmagados pela dívida", disse Bayrou em um discurso para membros do Parlamento, membros do gabinete e jornalistas.

Ele disse que os franceses não devem se esquecer da experiência da Grécia, que passou por uma crise de endividamento total há mais de uma década e precisou de vários resgates internacionais e anos de políticas de austeridade rígidas para se reerguer.

"É tarde, mas ainda há tempo", disse Bayrou, acrescentando que a França está viciada em gastos públicos e precisava mudar.

O aperto envolverá o congelamento das aposentadorias no mesmo nível em que estavam em 2025, e outros gastos com assistência social e saúde também serão limitados. Dois feriados públicos também poderão ser eliminados -- possivelmente a segunda-feira de Páscoa e o dia 8 de maio, que comemora o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa.