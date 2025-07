Senado dos EUA votará cortes de gastos de Trump perto de prazo final

Por Patricia Zengerle e Bo Erickson

WASHINGTON (Reuters) - O Senado dos Estados Unidos começará a votar, já nesta terça-feira, o pedido do presidente Donald Trump para cortar US$9,4 bilhões em gastos com ajuda externa e emissoras públicas, despesas que haviam previamente sido aprovadas pelo Congresso, o mais recente teste do controle de Trump sobre seus colegas republicanos.

O senador John Thune, da Dakota do Sul, líder da maioria republicana no Senado, disse que espera que as primeiras votações regimentais ocorram na terça-feira, mas não sabia se tinha votos suficientes para que a medida fosse aprovada sem emendas.