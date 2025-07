Após ameaçar Rússia, Trump afirma que Zelensky não deve atacar Moscou

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não deve ter Moscou como alvo.

Os comentários foram feitos depois que o Financial Times, citando pessoas informadas sobre as discussões, relatou na terça-feira que Trump havia incentivado a Ucrânia a intensificar os ataques no interior da Rússia.

O jornal acrescentou que Trump perguntou a Zelensky se ele poderia atacar Moscou se os EUA fornecessem armas de longo alcance.