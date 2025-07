Trump diz que Reino Unido lutaria pelos EUA, mas sugere que não pode dizer o mesmo da UE

"E não sei se posso dizer isso, mas vou dizer o seguinte: acredito que o Reino Unido lutaria conosco", disse ele.

"Acho que eles estariam conosco. Não tenho certeza de que muitos dos outros países estariam."

Trump disse que esse foi um fator que contribuiu para sua disposição de conceder ao Reino Unido algumas isenções em seu programa de tarifas comerciais. Em contrapartida, ele ameaçou impor uma tarifa de 30% sobre os produtos europeus.

"Veja, é por isso que fiz um acordo com eles, e não fiz um acordo, quero dizer, fiz alguns outros acordos, mas na maior parte, em termos de seus concorrentes, e em termos da União Europeia, não fiz um acordo", disse ele à BBC.

A única vez que a Otan ativou o Artigo 5º -- a pedra angular de seu tratado de fundação que estipula que um ataque a um é um ataque a todos -- foi em nome dos Estados Unidos, em resposta aos ataques de 11 de setembro de 2001.

As tropas britânicas apoiaram os EUA nos conflitos que se seguiram no Afeganistão e no Iraque, mas, desde então, as Forças Armadas do país diminuíram de tamanho.