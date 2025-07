Trump perguntou a Zelenskiy se Ucrânia poderia atingir Moscou, diz Financial Times

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incentivou em particular a Ucrânia a intensificar os ataques em profundidade no território russo, chegando a perguntar ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, se ele poderia atingir Moscou se os EUA fornecessem armas de longo alcance, informou o Financial Times nesta terça-feira.

O jornal, citando duas pessoas familiarizadas com a conversa, disse que Trump falou com seu colega ucraniano em uma ligação no dia 4 de julho, um dia depois de conversar com o presidente russo, Vladimir Putin.

Trump também discutiu o envio de mísseis Atacms fabricados nos EUA à Ucrânia, informou o FT, citando as mesmas fontes.