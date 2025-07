Uma em cada 10 crianças atendidas em suas clínicas está desnutrida, diz agência da ONU em Gaza

Desde janeiro de 2024, a UNRWA disse que examinou mais de 240.000 meninos e meninas com menos de 5 anos de idade em suas clínicas, acrescentando que, antes da guerra, a desnutrição aguda raramente era vista na Faixa de Gaza.

"Um enfermeiro com quem conversamos nos disse que, no passado, ele só via esses casos de desnutrição em livros didáticos e documentários", disse Touma.

"Medicamentos, suprimentos nutricionais, material de higiene e combustível estão se esgotando rapidamente", disse Touma.

Em 19 de maio, Israel suspendeu um bloqueio de ajuda de 11 semanas em Gaza, permitindo que as entregas limitadas da ONU fossem retomadas. Entretanto, a UNRWA continua proibida de levar ajuda para o enclave.

A COGAT, agência israelense de coordenação de ajuda militar, disse que ajudou a facilitar a entrada de 67.000 caminhões de alimentos em Gaza, entregando 1,5 milhão de toneladas de alimentos, incluindo fórmula infantil e comida para bebês.

A agência disse que cerca de 2.000 toneladas de comida para bebês foram levadas para Gaza através das passagens nas últimas semanas, atendendo a pedidos de organizações de ajuda internacional.