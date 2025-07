Aprovação de Trump na área de imigração é a mais baixa do mandato, diz pesquisa Reuters/Ipsos

O presidente republicano ordenou uma campanha nacional para prender imigrantes ilegais no país e prometeu deportar milhões de pessoas, realizando batidas em locais de trabalho, incluindo fazendas que foram amplamente isentas da fiscalização durante seu primeiro mandato.

As batidas, que frequentemente envolvem funcionários mascarados, provocaram dezenas de processos judiciais.

Apenas 28% dos entrevistados disseram concordar com a afirmação de que "prisões por motivos de imigração em locais de trabalho são boas para o país", em comparação com 54% que discordaram.

Os republicanos estavam visivelmente divididos, com 56% a favor de batidas policiais em locais de trabalho, 24% contra e cerca de 20% dizendo que não tinham certeza. Os democratas discordaram esmagadoramente.

Em uma recente operação de imigração em uma fazenda na Califórnia, um trabalhador morreu e centenas foram presos.

Os republicanos também se mostraram divididos quando questionados se concordavam com a afirmação de que as prisões de imigrantes deveriam ser realizadas como operações militares. Sessenta por cento concordaram e 25% discordaram. No geral, apenas um em cada três norte-americanos apoiou a ideia, e um em cada dez democratas.