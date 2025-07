Bomba russa mata 2 e fere até 27 pessoas na cidade de Dobropillia, no leste da Ucrânia

(Reuters) - Um ataque das forças russas nesta quarta-feira a um shopping center e a um mercado em Dobropillia, uma cidade próxima à linha de frente da guerra de 40 meses, matou duas pessoas, feriu até 27 e causou danos generalizados, segundo as autoridades.

Vadym Filashkin, governador da região oriental de Donetsk, disse que uma bomba de 500 kg foi lançada às 17h20, quando os compradores estavam nas lojas.

Ele disse que houve dois mortos e 22 feridos, com oito blocos de apartamentos próximos e oito carros destruídos. Um vídeo postado na internet mostrava áreas ao redor do shopping center em chamas, com fumaça subindo pelo céu.