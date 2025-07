Brasil envia carta aos EUA com pedido de diálogo e manifesta indignação com tarifa

O documento destaca o “impacto muito negativo” das tarifas sobre setores importantes de ambas as economias e ressalta que o Brasil já havia enviado uma carta às autoridades norte-americanas em maio, após o anúncio inicial de tarifação pelos EUA ao país e a outras nações, acrescentou o MDIC.

"O Brasil permanece pronto para dialogar com as autoridades americanas e negociar uma solução mutuamente aceitável sobre os aspectos comerciais da agenda bilateral, com o objetivo de preservar e aprofundar o relacionamento histórico entre os dois países e mitigar os impactos negativos da elevação de tarifas em nosso comércio bilateral", disse a pasta.

"O governo brasileiro ainda aguarda a resposta dos EUA à sua proposta", disse a pasta, ressaltando que a nova carta enviada nesta semana reitera o interesse do Brasil em receber comentários do governo do presidente Donald Trump sobre o tema.

Enquanto busca contato com as autoridades dos EUA, o governo brasileiro montou um comitê interministerial, presidido por Alckmin, para ouvir setores impactados pela tarifa e avaliar possíveis respostas à medida.

Após uma rodada de conversas na terça-feira com representantes da indústria e do agronegócio, o vice-presidente teve novos encontros nesta quarta com entidades brasileiras e representantes de companhias norte-americanas.

(Por Bernardo Caram, edição de Pedro Fonseca)