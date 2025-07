Israel lança ataques aéreos pesados em Damasco e promete proteger drusos

Israel lançou ataques aéreos poderosos em Damasco nesta quarta-feira, danificando o Ministério da Defesa e atingindo local perto do palácio presidencial, enquanto prometeu destruir as forças do governo sírio que atacam as comunidades drusas no sul da Síria e pediu a retirada delas.

Os ataques marcaram uma escalada israelense significativa contra a administração islâmica do presidente interino Ahmed al-Sharaa e ocorreram apesar do estreitamento dos laços com os Estados Unidos e da evolução dos contatos de segurança do governo dele com Israel.

Descrevendo os novos governantes da Síria como jihadistas mal disfarçados, Israel afirmou que não permitirá que eles desloquem forças para o sul da Síria e prometeu proteger a comunidade drusa da região contra ataques.