Kennedy demite assessoras importantes em reformulação na saúde dos EUA

(Reuters) - O secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., demitiu duas de suas principais assessoras, a chefe de gabinete Heather Flick Melanson e a vice-chefe de gabinete para políticas Hannah Anderson, disse um porta-voz da agência à Reuters nesta quarta-feira.

De acordo com porta-voz, Matt Buckham atuará como chefe de gabinete interino, com efeito imediato.

Atualmente, Buckham atua como contato do secretário com a Casa Branca no Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (HHS), onde supervisiona o recrutamento e a integração de indicados políticos em toda a agência.