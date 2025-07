México planeja reforçar colaboração comercial com o Canadá após ameaças de tarifas de Trump

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse nesta quarta-feira que conversou com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, e que os dois concordaram em fortalecer a colaboração comercial, especialmente à luz das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, que entrarão em vigor em 1º de agosto.

"Ambos concordamos que o acordo comercial (EUA-Canadá-México) precisa ser respeitado e compartilhamos nossas experiências sobre a carta que recebemos do presidente Trump", disse Sheinbaum em sua coletiva de imprensa diária pela manhã.

Trump enviou uma enxurrada de cartas nos últimos dias, ameaçando impor uma série de tarifas aos parceiros comerciais dos EUA.