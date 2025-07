CORREÇÃO-Moraes retoma vigência de decreto de Lula que aumentou IOF, mas barra cobrança sobre risco sacado

(Corrige o 4º parágrafo para indicar que o percentual referente ao risco sacado previsto para 2026 é de 11,4%, em vez de 12%, após ministério retificar o número)

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedeu liminar nesta quarta-feira que retoma a vigência da maior parte do decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que elevou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre uma série de operações, de acordo com a decisão do magistrado.

Relator do processo aberto pelo governo após o Congresso Nacional derrubar a elevação das alíquotas, Moraes determinou em despacho divulgado pelo STF que continue suspenso apenas o trecho que aumentou o IOF sobre o chamado risco sacado, operação de antecipação de recebíveis por empresas.