Parlamento do Irã descarta retomada de negociações com EUA até que pré-condições sejam atendidas

DUBAI (Reuters) - O Parlamento do Irã disse que o país não deve retomar as negociações nucleares com os Estados Unidos até que as condições prévias sejam atendidas, em uma declaração divulgada nesta quarta-feira pela mídia estatal iraniana.

"Quando os EUA usam as negociações como uma ferramenta para enganar o Irã e encobrir um ataque militar repentino do regime sionista (Israel), as negociações não podem ser conduzidas como antes. As condições prévias devem ser estabelecidas e nenhuma nova negociação pode ocorrer até que elas sejam totalmente cumpridas", disse a declaração.

A declaração não definiu as condições prévias, mas o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, já havia dito anteriormente que deveria haver garantias de que não haveria novos ataques contra Teerã.