Pesquisa Genial/Quaest aponta fim de tendência negativa para Lula e governo após tarifas de Trump

A desaprovação a Lula, por sua vez, somou 53%, ante 57% na pesquisa anterior, na primeira vez desde julho de 2024 que o indicador não registra alta. A aprovação do presidente ficou em 43%, ante 40% na pesquisa anterior.

O cientista político e CEO da Quaest atribuiu o resultado ao embate de Lula com Trump. O presidente tem adotado um discurso firme contra a imposição de tarifas pelos EUA, que o líder norte-americano justificou apontando o que avalia como uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"A recuperação do governo aconteceu na classe média, com maior escolaridade, no Sudeste. São os segmentos mais informados da população, que se percebem mais prejudicados pelas tarifas de Trump, e que consideram que Lula está agindo de forma correta até aqui, por isso passam a apoiar o governo", disse Nunes, segundo nota da Quaest.

De acordo com a pesquisa, 53% acham que Lula está certo em reagir com reciprocidade às tarifas de Trump, ao passo que 39% entendem que ele está errado. O presidente tem afirmado que buscará de todas as formas negociar para evitar a imposição de tarifas, mas alertou que, se não for possível, adotará a reciprocidade contra a taxação.

Para 44% dos entrevistados, Lula e o PT estão fazendo o que é mais certo neste episódio das tarifas de Trump, enquanto 29% acham que Bolsonaro e seus aliados estão agindo da forma mais correta e 15% avaliam que nenhum dos dois.

O levantamento mostrou que 79% dos entrevistados avaliam que as tarifas anunciadas por Trump ao Brasil prejudicarão suas vidas, ao passo que 17% entendem que não. Também, 63% entendem que está incorreta a afirmação de Trump de que a relação comercial entre Brasil e EUA é injusta, enquanto 25% a acham correta, e 72% entendem que Trump está errado em impor tarifas ao Brasil por achar que há uma perseguição a Bolsonaro, enquanto 19% acham que ele está certo.