Segundo partido ultraortodoxo deixa o gabinete israelense

JERUSALÉM (Reuters) - Um partido ultraortodoxo deixou o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta quarta-feira, seguindo um movimento semelhante no início desta semana, mas deixou a porta aberta para retornar se uma disputa sobre alistamento militar for resolvida.

O partido Shas disse que estava abandonando o gabinete para protestar contra o fracasso dos parlamentares em garantir a isenção futura do serviço militar para estudantes religiosos.

"Os representantes do Shas ... lamentam com pesar que não podem permanecer no governo e fazer parte dele", disse o grupo em um comunicado, um dia depois que o partido Judaísmo da Torá Unida (UTJ, na sigla em inglês) também anunciou sua saída.