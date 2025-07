Trump e Casa Branca agem para conter consequências de teoria da conspiração sobre Epstein

Epstein, um rico financista e criminoso sexual condenado, estava enfrentando acusações federais de tráfico sexual de menores quando morreu por suicídio na cadeia em 2019. Ele se declarou inocente, e o caso foi arquivado após sua morte.

A saga voltou ao noticiário na semana passada, depois que o governo Trump voltou atrás em sua promessa de divulgar documentos que, segundo havido sugerido, fariam grandes revelações sobre Epstein e sua suposta clientela. Essa reversão enfureceu alguns dos seguidores mais leais de Trump.

Em um esforço para conter as consequências, Trump e autoridades da Casa Branca estão avaliando uma série de opções, incluindo a divulgação de novos documentos, a nomeação de um promotor especial e a elaboração de decretos sobre questões como a pedofilia, de acordo com duas fontes da Casa Branca com conhecimento do assunto.

Trump e assessores sêniores também entraram em contato com importantes influenciadores alinhados ao Maga, pedindo-lhes que diminuam suas críticas à forma como o governo lidou com a investigação de Epstein e mudem o foco para prioridades mais amplas do movimento America First, disse uma fonte.

A reação contra o caso Epstein expôs as tensões dentro da coalizão de Trump e está testando um dos pontos fortes políticos mais duradouros de Trump: sua capacidade de comandar a lealdade e controlar a narrativa em toda a direita.

O clamor ocorre em meio ao descontentamento entre partes da base de Trump em relação aos ataques dos EUA ao Irã, ao envolvimento contínuo na Ucrânia e a qualquer indício de recuo nas promessas de rigidez contra a imigração do governo.