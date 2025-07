Tumulto em local de ajuda em Gaza deixa ao menos 20 mortos

"Temos motivos confiáveis para acreditar que elementos da multidão -- armados e afiliados ao Hamas -- fomentaram deliberadamente a agitação", disse a GHF em um comunicado.

O Hamas rejeitou a alegação da GHF como "falsa e enganosa", culpando a GHF e os militares israelenses pelo incidente.

Testemunhas disseram à Reuters que os guardas do local lançaram gás de pimenta contra eles depois de terem trancado os portões do centro, prendendo-os entre os portões e a cerca de arame externa.

"As pessoas continuavam se reunindo e pressionando umas às outras; quando as pessoas se empurravam... aquelas que não conseguiam ficar de pé caíam sob as pessoas e eram esmagadas", disse a testemunha Mahmoud Fojo, 21 anos, que ficou ferido na confusão.

"Algumas pessoas começaram a pular a cerca com rede e ficaram feridas. Nós ficamos feridos e Deus nos salvou. Estávamos embaixo das pessoas e fizemos a Shahada (orações de morte). Pensamos que estávamos morrendo, acabados", acrescentou.

Não houve comentário imediato da GHF ou das Forças Armadas israelenses sobre os relatos das testemunhas.