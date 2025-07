Brasil vai "julgar e cobrar impostos" das empresas digitais norte-americanas, diz Lula

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que o Brasil vai "julgar e cobrar impostos" das empresas digitais norte-americanas, companhias citadas na carta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao anunciar a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de agosto.

"A gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais, nós não aceitamos que em nome da liberdade de expressão você fique fazendo mentira, prejudicando", disse Lula durante congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE).

Em sua carta, Trump apontou para "ataques" do Brasil aos "direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos (conforme recentemente ilustrado pela Suprema Corte brasileira, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais às plataformas de mídia social dos EUA, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e despejo do mercado de mídia social brasileiro)" como uma das razões para as tarifas.