Departamento de Saúde dos EUA entrega dados pessoais do Medicaid ao serviço de imigração

O fato de o ICE ter acesso aos dados pessoais dos inscritos no Medicaid marca uma escalada nas políticas de imigração linha-dura do presidente Donald Trump. Isso também pode levantar questões de privacidade de acordo com a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguro de Saúde, conhecida como HIPAA.

Um porta-voz do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) disse que o compartilhamento de dados entre o Centro de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) e o Departamento de Segurança Interna (DHS), que supervisiona o ICE, estava dentro da autoridade legal do departamento.

"No que diz respeito ao recente compartilhamento de dados entre o CMS e o DHS, o HHS agiu inteiramente dentro de sua autoridade legal -- e em total conformidade com todas as leis aplicáveis -- para garantir que os benefícios do Medicaid sejam reservados para indivíduos que têm o direito legal de recebê-los", disse o porta-voz.

Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna disse que o departamento estava explorando uma iniciativa com a CMS para garantir que as pessoas que vivem no país ilegalmente não recebam benefícios do Medicaid.

O acordo foi noticiado pela primeira vez nesta quinta-feira pela Associated Press, que disse que ele foi assinado na segunda-feira.

O programa de saúde Medicaid para pessoas de baixa renda é financiado conjuntamente pelo governo federal e pelos Estados.